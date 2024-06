Не устоял на ногах. Тайсона Фаьюри вывели пьяного с одного из пабов

В сети появилось видео, на кадрах которого знаменитого британского боксёра Тайсона Фьюри в состоянии алкогольного опьянения выводят из бара. Оказавшись на улице, боксёр рухнул на колени.

Пьяного Фьюри вывели из бара, после чего он упал на улице:

Tyson Fury being escorted out of a bar over the weekend and ending up face down on the pavement outside of it.pic.twitter.com/oaiMLbrkDS