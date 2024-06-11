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Не устоял на ногах. Тайсона Фаьюри вывели пьяного с одного из пабов
Британец на протяжении года не употреблял алкоголь
Фото: The Guardian
В сети появилось видео, на кадрах которого знаменитого британского боксёра Тайсона Фьюри в состоянии алкогольного опьянения выводят из бара. Оказавшись на улице, боксёр рухнул на колени.
Пьяного Фьюри вывели из бара, после чего он упал на улице:
Tyson Fury being escorted out of a bar over the weekend and ending up face down on the pavement outside of it.pic.twitter.com/oaiMLbrkDS— EverythingBoxing (@EverythingBoxi2) June 11, 2024
Напомним, в последнем поединке Фьюри встречался с представителем Украины Александром Усиком. Их бой проходил в ночь с 18 на 19 мая в Саудовской Аравии. Противостояние продлилось 12 раундов и завершилось победой Усика раздельным решением судей.
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