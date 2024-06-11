  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Не устоял на ногах. Тайсона Фаьюри вывели пьяного с одного из пабов
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Не устоял на ногах. Тайсона Фаьюри вывели пьяного с одного из пабов

Бокс

Британец на протяжении года не употреблял алкоголь

Не устоял на ногах. Тайсона Фаьюри вывели пьяного с одного из пабов

Фото: The Guardian

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В сети появилось видео, на кадрах которого знаменитого британского боксёра Тайсона Фьюри в состоянии алкогольного опьянения выводят из бара. Оказавшись на улице, боксёр рухнул на колени.

Пьяного Фьюри вывели из бара, после чего он упал на улице:

Напомним, в последнем поединке Фьюри встречался с представителем Украины Александром Усиком. Их бой проходил в ночь с 18 на 19 мая в Саудовской Аравии. Противостояние продлилось 12 раундов и завершилось победой Усика раздельным решением судей.

По теме
yellow-arrow
Райан Гарсия попал в больницу после ареста
yellow-arrow
Усик: У меня большое уважение к Тайсону Фьюри, он настоящий боец
yellow-arrow
Рикки Хаттон и Майкл Мурер вошли в Зал славы бокса
Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости