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Тренер Дюбуа высказался о подготовке к бою с Джошуа
Дон Чарльз уверен в готовности своего подопечного
Дон Чарльз, тренер британского боксёра в супертяжёлом весе Даниэля Дюбуа (22-2, 20 KO), высказался о его готовности к поединку с двукратным чемпионом мира соотечественником Энтони Джошуа.
"Я лично знаком с Джошуа, и он значительно прибавил при Бене Дэвисоне. У нас нет богом данного права победить его, как и у него — победить нас. Конечно же, у общественности есть своё мнение, но два человека делают шаг на ринг. Даниэль Дюбуа – соперник Джошуа. Мы родились готовыми", — приводит слова Чарльза издание talkSPORT.
В своём последнем бою, состоявшемся в июне, британец досрочно остановил хорватского олимпийца Филипа Хрговича, завоевав временный титул IBF. Джошуа в марте нокаутировал во втором раунде камерунскую звезду MMA Фрэнсиса Нганну.
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