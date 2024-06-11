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Майк Тайсон: Я хотел бы драться с Джошуа
Железный Майк не собирается останавливаться на достигнутом
Getty Images
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе американец Майк Тайсон заявил, что хотел бы провести поединок против Энтони Джошуа (28-3, 25 KO). Слова приводит The Sun.
"Мне очень интересно. Если это означает, что у нас может быть больший благотворительный фонд, ну пусть будет так, я тоже готов это сделать. Я хотел бы драться с Джошуа. Это было бы потрясающе."
Напомним, что в своем последнем поединке британец одержал победу над камерунским боксером Фрэнсисом Нганну.
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Источник:XSPORT
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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