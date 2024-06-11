  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Джеймс Дуглас сделал прогноз на возможный бой между Фьюри и Джошуа
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джеймс Дуглас сделал прогноз на возможный бой между Фьюри и Джошуа

Бокс

Сначала Тайсону предстоит провести реванш с Александром Усиком

Джеймс Дуглас сделал прогноз на возможный бой между Фьюри и Джошуа

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе Джеймс Бастер Дуглас поделился мнением о потенциальном поединке между британскими боксёрами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

"Если речь об актуальном моменте, то мне кажется, что Джошуа победит Фьюри. Дело не в том, что карьера Фьюри идёт на спад – просто у него больше нет сил противостоять подобной мощи. Как только соперники начинают наносить удары, он, как правило, начинает уставать и уровень его мощи снижается. Есть большая вероятность, что Эй Джей отправит Фьюри в нокаут. Думаю, так и будет. Он определённо победит Фьюри. Эй Джей отправит его в нокаут", — приводит слова Дугласа Gambling Zone.

В общей сложности на счету Фьюри 34 победы, одно поражение и одна ничья. В активе Джошуа 28 побед при трёх поражениях.

По теме
yellow-arrow
В Запорожье застрелили главу Федерации бокса Запорожской области
yellow-arrow
Майк Тайсон: Я хотел бы драться с Джошуа
yellow-arrow
Тренер Дюбуа высказался о подготовке к бою с Джошуа
Тайсон Фьюри Бастер Дуглас
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости