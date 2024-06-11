Джеймс Дуглас сделал прогноз на возможный бой между Фьюри и Джошуа

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе Джеймс Бастер Дуглас поделился мнением о потенциальном поединке между британскими боксёрами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

"Если речь об актуальном моменте, то мне кажется, что Джошуа победит Фьюри. Дело не в том, что карьера Фьюри идёт на спад – просто у него больше нет сил противостоять подобной мощи. Как только соперники начинают наносить удары, он, как правило, начинает уставать и уровень его мощи снижается. Есть большая вероятность, что Эй Джей отправит Фьюри в нокаут. Думаю, так и будет. Он определённо победит Фьюри. Эй Джей отправит его в нокаут", — приводит слова Дугласа Gambling Zone.

В общей сложности на счету Фьюри 34 победы, одно поражение и одна ничья. В активе Джошуа 28 побед при трёх поражениях.