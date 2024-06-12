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Саудовская Аравия ведет переговоры о создании новой лиги бокса

Бокс

Промоутерские компании не спешат с решением

Саудовская Аравия ведет переговоры о создании новой лиги бокса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) ведёт переговоры с несколькими промоутерскими компаниями на предмет создания лиги, которая потенциально изменит положение дел в боксе, пишет Reuters.

Сообщается, что в обсуждении потенциальной сделки участвуют Matchroom Boxing и Golden Boy Promotions.

Примерная стоимость новой компании оценивается в $ 4-5 млрд. Со стороны Саудовской Аравии вопрос курирует председатель Главного управления по делам развлечений этой страны Турки Аль эш-Шейх.

В Reuters добавили, что связывались с участниками потенциальной сделки, но PIF и Matchroom Boxing отказались от комментариев, а в Golden Boy Promotions на запросы не ответили.

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