Саудовская Аравия ведет переговоры о создании новой лиги бокса

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) ведёт переговоры с несколькими промоутерскими компаниями на предмет создания лиги, которая потенциально изменит положение дел в боксе, пишет Reuters.

Сообщается, что в обсуждении потенциальной сделки участвуют Matchroom Boxing и Golden Boy Promotions.

Примерная стоимость новой компании оценивается в $ 4-5 млрд. Со стороны Саудовской Аравии вопрос курирует председатель Главного управления по делам развлечений этой страны Турки Аль эш-Шейх.

В Reuters добавили, что связывались с участниками потенциальной сделки, но PIF и Matchroom Boxing отказались от комментариев, а в Golden Boy Promotions на запросы не ответили.