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Глава WBC отреагировал на слухи о возвращении Пакьяо
Филиппинец может возобновить карьеру
Фото: fightnews.info
Глава Всемерного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман отреагировал на слух о возможном возвращении на ринг бывшего чемпиона мира в шести весовых категориях филиппинца Мэнни Пакьяо.
"Мне кажется это интересным. Пакьяо — легендарный боксёр, и, без сомнений, у него всё ещё есть возможность выйти в ринг. Его последние медицинские тесты были удовлетворительными, он элитный боец.
Мы пока не получали официального запроса, и я знаю, что есть желание, но нам нужно дождаться чего-то официального. Мэнни Пакьяо уже добился всего в ринге, и он не рискует больше, чем любой другой боксёр", — приводит слова Сулеймана World Boxing News.
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