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Рой Джонс: Фьюри сбивали с ног семь раз, но он всегда поднимался

Бокс

Экс-чемпион мира высказался о возможном бое с Джошуа

Рой Джонс: Фьюри сбивали с ног семь раз, но он всегда поднимался

Фото: ISport

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях и член Международного зала славы американец Рой Джонс-младший высказался о потенциальном поединке британских супертяжеловесов Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

"Может ли Джошуа нокаутировать Фьюри? Всегда так считалось. Но есть один момент, который люди не осознают.

Фьюри сбивали с ног семь раз, но он всегда поднимался. Даже самый жёсткий нокаутёр в мире, Деонтей Уайлдер, дважды сбивал его с ног, и он дважды поднимался. Что заставляет вас считать, что он не встанет после удара Джошуа? Я не думаю, что это произойдёт", — приводит слова Джонса Betaway.

Напомним, что в своём последнем Джошуа нокаутировал во втором раунде камерунскую звезду MMA Фрэнсиса Нганну.

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