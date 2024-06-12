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Рой Джонс: Фьюри сбивали с ног семь раз, но он всегда поднимался
Экс-чемпион мира высказался о возможном бое с Джошуа
Фото: ISport
Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях и член Международного зала славы американец Рой Джонс-младший высказался о потенциальном поединке британских супертяжеловесов Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.
"Может ли Джошуа нокаутировать Фьюри? Всегда так считалось. Но есть один момент, который люди не осознают.
Фьюри сбивали с ног семь раз, но он всегда поднимался. Даже самый жёсткий нокаутёр в мире, Деонтей Уайлдер, дважды сбивал его с ног, и он дважды поднимался. Что заставляет вас считать, что он не встанет после удара Джошуа? Я не думаю, что это произойдёт", — приводит слова Джонса Betaway.
Напомним, что в своём последнем Джошуа нокаутировал во втором раунде камерунскую звезду MMA Фрэнсиса Нганну.
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