Рой Джонс: Фьюри сбивали с ног семь раз, но он всегда поднимался

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях и член Международного зала славы американец Рой Джонс-младший высказался о потенциальном поединке британских супертяжеловесов Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

"Может ли Джошуа нокаутировать Фьюри? Всегда так считалось. Но есть один момент, который люди не осознают.

Фьюри сбивали с ног семь раз, но он всегда поднимался. Даже самый жёсткий нокаутёр в мире, Деонтей Уайлдер, дважды сбивал его с ног, и он дважды поднимался. Что заставляет вас считать, что он не встанет после удара Джошуа? Я не думаю, что это произойдёт", — приводит слова Джонса Betaway.

Напомним, что в своём последнем Джошуа нокаутировал во втором раунде камерунскую звезду MMA Фрэнсиса Нганну.