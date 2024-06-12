Сиренко: Готов провести бой с Усиком, если это классно для фанатов бокса

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (21-0, 18 КО) рассказал, хотел бы провести бой с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком. Слова боксера приводит Seconds Out.

"Никогда не знаешь, что произойдет. Возможно когда-то Возможно, но я не могу представить эту битву. Есть столько бойцов из других стран и украинец борется с украинцем... Я не знаю. Но если это классно для фанатов бокса - почему нет?".

Напомним, что Сиренко с 2017 года выступает в тяжелой весовой категории. За это время он завоевал титул чемпиона по версии WBF International.