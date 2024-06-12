Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сиренко: Готов провести бой с Усиком, если это классно для фанатов бокса
Боксер поделился планами на будущее
фото - b-1boxing.com
Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (21-0, 18 КО) рассказал, хотел бы провести бой с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком. Слова боксера приводит Seconds Out.
"Никогда не знаешь, что произойдет. Возможно когда-то Возможно, но я не могу представить эту битву. Есть столько бойцов из других стран и украинец борется с украинцем... Я не знаю. Но если это классно для фанатов бокса - почему нет?".
Напомним, что Сиренко с 2017 года выступает в тяжелой весовой категории. За это время он завоевал титул чемпиона по версии WBF International.
Популярное сейчас
- Сырский: Враг наступает по всему фронту, сосредоточившись на двух направлениях
- "У него столько опыта за плечами". Маркевич назвал игрока, который заменит травмированного Миколенко
- Лунин думает об уходе из Реала из-за отношений с Анчелотти
- Известный британский супертяж дал прогноз на реванш Усик-Фьюри
- Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО
- Еще одним завидным холостяком меньше. Хавбек Шахтера связал себя узами брака. ФОТО