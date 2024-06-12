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Сиренко: Бой моей мечты — это бой за чемпионский титул в супертяжелом весе

Бокс

Украинец с осторожностью подходит к выбору будущих соперников

Сиренко: Бой моей мечты — это бой за чемпионский титул в супертяжелом весе

Фото - Facebook

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (21-0, 18 КО) поделился планами на будущие поединки.

В интервью Seconds Out боксер рассказал, что еще не определился с соперником, но уверен, что в следующем поединке проведет бой за титул.

"Безусловно, это будет бой за титул чемпиона мира, но пока я не могу точно сказать, кто будет моим соперником. Сейчас в супертяжелом весе царит высокая конкуренция, и многие бойцы проводят большие поединки. Одно серьезное поражение может поставить крест на вашей карьере в этом дивизионе, поэтому трудно предсказать, с кем лучше выходить на ринг. Однако бой моей мечты — это бой за чемпионский титул".

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