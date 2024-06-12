Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сиренко: Бой моей мечты — это бой за чемпионский титул в супертяжелом весе
Украинец с осторожностью подходит к выбору будущих соперников
Фото - Facebook
Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (21-0, 18 КО) поделился планами на будущие поединки.
В интервью Seconds Out боксер рассказал, что еще не определился с соперником, но уверен, что в следующем поединке проведет бой за титул.
"Безусловно, это будет бой за титул чемпиона мира, но пока я не могу точно сказать, кто будет моим соперником. Сейчас в супертяжелом весе царит высокая конкуренция, и многие бойцы проводят большие поединки. Одно серьезное поражение может поставить крест на вашей карьере в этом дивизионе, поэтому трудно предсказать, с кем лучше выходить на ринг. Однако бой моей мечты — это бой за чемпионский титул".
Популярное сейчас
- УАФ показала автобус сборной Украины на Евро-2024
- Маркевич прокомментировал приезд Русола в Карпаты
- "У него столько опыта за плечами". Маркевич назвал игрока, который заменит травмированного Миколенко
- Известный британский супертяж дал прогноз на реванш Усик-Фьюри
- Тренер Металлиста 1925 женился на футболистке харьковского клуба. ФОТО
- Еще одним завидным холостяком меньше. Хавбек Шахтера связал себя узами брака. ФОТО