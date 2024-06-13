Тайсон Фьюри опубликовал видео с тренировки, впервые после инцидента в пабе

Экс-чемпион по версии WBC Тайсон Фьюри опубликовал видео, на кадрах которого он тренируется для подготовки к реваншу против абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе Александра Усика. Британец наносит серию ударов по боксёрской груше.

Ранее в сети появилось видео, где Тайсона Фьюри в состоянии алкогольного опьянения вывели из бара, после чего он упал на колени на улице.

Напомним, ранее председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сообщил, что реванш между супертяжеловесами Александром Усиком и Тайсоном Фьюри запланирован на 21 декабря.