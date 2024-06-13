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Стали известны подробности создания новой лиги бокса в Саудовской Аравии

Бокс

Всего контракт подпишут около 200 боксеров

Стали известны подробности создания новой лиги бокса в Саудовской Аравии

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Приблизительно 200 лучших боксёров мира могут быть подписаны новой лигой, над созданием которой в настоящий момент работает Саудовская Аравия.

В случае положительного решения спортсмены будут выступать в 12 весовых категориях, в каждой из которой будет по 15 боксёров. Об этом у себя в социальных сетях написал журналист Майкл Бенсон, сославшись на New York Times.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) ведёт переговоры с несколькими промоутерскими компаниями на предмет создания лиги, которая потенциально изменит положение дел в боксе.

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