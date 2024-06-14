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Карл Фроч отреагировал на видео с пьяным Фьюри

Бокс

Экс-чемпион не считает это проблемой

Карл Фроч отреагировал на видео с пьяным Фьюри

https://karate.ru

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Многократный чемпион мира, а ныне комментатор Карл Фроч высказался о видео, на котором Тайсона Фьюри в состоянии алкогольного опьянения вывели из бара, после чего он упал на колени на улице.

"Он слишком много выпил… это не большая проблема. Парню, который достал телефон, должно быть стыдно… Фьюри борется с поражением? Я знаю, что это его первое поражение.

Он вышел, выпил пару напитков, хорошо провёл время, и какой-то идиот заснял его на видео. Но я думаю, что Тайсон теперь вернётся к тренировкам и сосредоточится на своём бою в декабре… Это бой-реванш против кого-то, кому он проиграл, и он захочет отомстить за это", — приводит слова Фроча SecondsOut.

Напомним, 19 мая Фьюри потерпел первое поражение в карьере, проиграв Александру Усику.

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