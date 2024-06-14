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Шелестюк: Бенавидес, скорее всего, победит Гвоздика
Тарас считает, что победа Гвоздика станет сенсацией
Украинский полусредневес Тарас Шелестюк (19-0-1, 11 KO) сделал прогноз на бой Дэвида Бенавидеса (28-0, 24 КО) и экс-чемпиона WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика (20-1, 16 KO).
"Мой прогноз: Бенавидес, скорее всего, победит. Возможно, победит остановкой в поздних раундах. Этот бой будет тяжелым для украинца. Если Саня его выиграет, то это будет еще большая сенсация, чем победа Дениса Беринчика над Наваррете", - сказал Шелестюк.
Напомним, что бой Бенавидес - Гвоздик состоится 15 июня в Лас-Вегасе за титул временного чемпиона по версии WBC в полутяжелом весе.
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