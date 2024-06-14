Шелестюк: Бенавидес, скорее всего, победит Гвоздика

Украинский полусредневес Тарас Шелестюк (19-0-1, 11 KO) сделал прогноз на бой Дэвида Бенавидеса (28-0, 24 КО) и экс-чемпиона WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика (20-1, 16 KO).

"Мой прогноз: Бенавидес, скорее всего, победит. Возможно, победит остановкой в поздних раундах. Этот бой будет тяжелым для украинца. Если Саня его выиграет, то это будет еще большая сенсация, чем победа Дениса Беринчика над Наваррете", - сказал Шелестюк.

Напомним, что бой Бенавидес - Гвоздик состоится 15 июня в Лас-Вегасе за титул временного чемпиона по версии WBC в полутяжелом весе.