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Шелестюк: Бенавидес, скорее всего, победит Гвоздика

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Тарас считает, что победа Гвоздика станет сенсацией

Шелестюк: Бенавидес, скорее всего, победит Гвоздика

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Украинский полусредневес Тарас Шелестюк (19-0-1, 11 KO) сделал прогноз на бой Дэвида Бенавидеса (28-0, 24 КО) и экс-чемпиона WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика (20-1, 16 KO).

"Мой прогноз: Бенавидес, скорее всего, победит. Возможно, победит остановкой в поздних раундах. Этот бой будет тяжелым для украинца. Если Саня его выиграет, то это будет еще большая сенсация, чем победа Дениса Беринчика над Наваррете", - сказал Шелестюк.

Напомним, что бой Бенавидес - Гвоздик состоится 15 июня в Лас-Вегасе за титул временного чемпиона по версии WBC в полутяжелом весе.

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Источник:
Taras Boxing Channel
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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