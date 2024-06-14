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Александр Усик презентовал документальный фильм
Украинец показал путь к вершине мирового бокса
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) на своей странице в YouTube опубликовал документальный фильм, где показал свой путь к титулу абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Напомним, что свой последний бой Александр Усик провел с Тайсоном Фьюри 18 мая в Саудовской Аравии. Победу раздельным решением судей одержал украинец и стал абсолютным чемпионом мира.
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