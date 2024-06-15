Гвоздик и Бенавидес показали одинаковый вес перед боем

В ночь с 15 на 16 июня в Лас-Вегасе (США) в андеркарте поединка Дэвис-Мартин состоится бой с участием украинца. Наш Александр Гвоздик (20-1; 16 КО) попытается завоевать титул временного чемпиона по версии WBC в полутяжелом весе. Для этого ему нужно победить американца Давида Бенавидеса (28-0; 24 КО).

Перед поединком бойцы традиционно провели церемонию взвешивания. Под Гвоздиком и его оппонентом весы показали одинаковые 79,02 кг .