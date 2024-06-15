  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Гвоздик и Бенавидес показали одинаковый вес перед боем
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвоздик и Бенавидес показали одинаковый вес перед боем

Бокс

Уже этой ночью битва за титул

Гвоздик и Бенавидес показали одинаковый вес перед боем

MarvNation Promotions

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 15 на 16 июня в Лас-Вегасе (США) в андеркарте поединка Дэвис-Мартин состоится бой с участием украинца. Наш Александр Гвоздик (20-1; 16 КО) попытается завоевать титул временного чемпиона по версии WBC в полутяжелом весе. Для этого ему нужно победить американца Давида Бенавидеса (28-0; 24 КО).

Перед поединком бойцы традиционно провели церемонию взвешивания. Под Гвоздиком и его оппонентом весы показали одинаковые 79,02 кг.

По теме
yellow-arrow
Александр Усик презентовал документальный фильм
yellow-arrow
Шелестюк: Бенавидес, скорее всего, победит Гвоздика
yellow-arrow
Карл Фроч отреагировал на видео с пьяным Фьюри
Александр Гвоздик
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости