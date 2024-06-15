Ломаченко и Дэвис ведут переговоры об объединительном поединке

Американский промоутер, глава компании TOP Rank Боб Арум рассказал, как продолжаются переговоры по организации поединка с участием украинского чемпиона мира в легком весе по версии IBF Василия Ломаченко (18-3; 12 КО) и американского чемпиона по версии WBA Джервонты Дэвиса (29-0 ;27 КО). Его слова цитирует Everything Boxing:

"Мы постоянно общались с людьми из PBC, поэтому мы обязательно возобновим переговоры на следующей неделе, после этого боя, если Джервонта выиграет в субботу.

Но опять же это не будет начало переговоров, мы говорили, Карл Моретти уже несколько недель говорил с Луисом Декубасом об этом бое. И, надеюсь, мы оперативно договоримся о бое в ноябре" – сказал Арум.