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Ломаченко и Дэвис ведут переговоры об объединительном поединке
Это будет мега-файт
Getty Images/Global Images Ukraine
Американский промоутер, глава компании TOP Rank Боб Арум рассказал, как продолжаются переговоры по организации поединка с участием украинского чемпиона мира в легком весе по версии IBF Василия Ломаченко (18-3; 12 КО) и американского чемпиона по версии WBA Джервонты Дэвиса (29-0 ;27 КО). Его слова цитирует Everything Boxing:
"Мы постоянно общались с людьми из PBC, поэтому мы обязательно возобновим переговоры на следующей неделе, после этого боя, если Джервонта выиграет в субботу.
Но опять же это не будет начало переговоров, мы говорили, Карл Моретти уже несколько недель говорил с Луисом Декубасом об этом бое. И, надеюсь, мы оперативно договоримся о бое в ноябре" – сказал Арум.
Напомним, что ранее Гвоздик и Бенавидес
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