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Промоутер Фьюри заявил, что Тайсон разгромил Усика в начальных раундах

Бокс
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Это спорный вопрос

Промоутер Фьюри заявил, что Тайсон разгромил Усика в начальных раундах

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) Боб Арум поделился своими мыслями по поводу реванша его подопечного против абсолютного чемпиона мира Александра Усика (22-0; 14 КО). Слова специалиста цитирует Boxing News:

"Для бокса отлично, что у Фьюри и Усика будет реванш. Я полностью отдаю должное Усику, Александр – храбрый воин. Впечатляет то, как он вернулся в бой после того, как Фьюри его практически разгромил в начальных раундах. Это показывает, какой он воин" – сказал Боб.

Напомним, что ранее Арум рассказал об организации поединка Ломаченко-Дэвис.

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Александр Усик Тайсон Фьюри Боб Арум
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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
15.06.2024 в 12:49
в 9 раунде надо было останавливать бой ввиду явного примущества а судья спас от позора Цыгана
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
15.06.2024 в 12:49
в 9 раунде надо было останавливать бой ввиду явного примущества а судья спас от позора Цыгана
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