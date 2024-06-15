Промоутер Фьюри заявил, что Тайсон разгромил Усика в начальных раундах

Промоутер британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) Боб Арум поделился своими мыслями по поводу реванша его подопечного против абсолютного чемпиона мира Александра Усика (22-0; 14 КО). Слова специалиста цитирует Boxing News:

"Для бокса отлично, что у Фьюри и Усика будет реванш. Я полностью отдаю должное Усику, Александр – храбрый воин. Впечатляет то, как он вернулся в бой после того, как Фьюри его практически разгромил в начальных раундах. Это показывает, какой он воин" – сказал Боб.