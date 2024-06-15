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Промоутер Фьюри заявил, что Тайсон разгромил Усика в начальных раундах
Это спорный вопрос
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) Боб Арум поделился своими мыслями по поводу реванша его подопечного против абсолютного чемпиона мира Александра Усика (22-0; 14 КО). Слова специалиста цитирует Boxing News:
"Для бокса отлично, что у Фьюри и Усика будет реванш. Я полностью отдаю должное Усику, Александр – храбрый воин. Впечатляет то, как он вернулся в бой после того, как Фьюри его практически разгромил в начальных раундах. Это показывает, какой он воин" – сказал Боб.
Напомним, что ранее Арум
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