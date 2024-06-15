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Усик выпустил документальный мини-фильм о своем пути к абсолютному чемпионству. Видео
Легендарный боксер
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский супертяж Александр Усик (22-0; 14 КО) на своей официальной странице в You-Tube опубликовал 10-минутный документальный мини-фильм, в котором продемонстрировал самые яркие моменты из поединков в супертяжелом весе. Таким образом, наш спортсмен описал свой путь к абсолютному чемпионству в "королевском" дивизионе.
Напомним, что соперниками Усика на пути к "абсолюту" были Чез Уизерспун, Дерек Чисора, Энтони Джошуа (2), Даниэль Дюбуа и Тайсон Фьюри.
Отметим, что ранее промоутер Фьюри
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