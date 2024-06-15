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Гвоздик: В реванше для Фьюри все будет только хуже, Усик – номер один Р4Р
Лучше и не скажешь
Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик (20-1; 16 КО) дал прогноз на бой-реванш своего соотечественника, абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (22-0; 14 КО) против британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО). Его слова цитирует BoxingScene:
"Это суперкруто и мотивирует, это дает мне дополнительную силу. Думаю, в реванше для Фьюри будет еще хуже ситуация. Я знаю Усика – он, поймав тебя, не отпустит. В следующем бою Усик будет еще более уверенным. Фьюри лучше сразиться с Энтони Джошуа.
В первом бою было просто блестящее выступление. Он побеждал Фьюри повсюду, на ринге и вне его. Фьюри любит играть в ментальные игры, в этом случае ситуация была совершенно противоположной. Я думаю, что Усик ему в голову влез. Я не видел Фьюри таким уверенным, как раньше, когда он был убийцей и суперуверенным.
С Усиком он пытался сделать то же, но по его глазам и мимике видно, что он другой и нервный. Он нервничал на ринге. Усик – заслуженный №1 в мире P4P" – сказал Александр.
Напомним, что ранее Гвоздик и Бенавидес
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