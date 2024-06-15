Арум раскритиковал ситуацию с возможным лишением Усика пояса IBF

Американский промоутер, глава компании TOP Rank Боб Арум раскритиковал действия IBF с возможным лишением титула чемпиона мира украинского супертяжа Александра Усика (22-0; 14 КО). Слова специалиста цитирует Boxing News:

"Эти организации портят бокс такими обязательными защитами. У нас, наконец, есть абсолютный чемпион мира в хевивейте, в этих защитах нет никакого смысла. Эти организации не должны препятствовать здравому смыслу, ведь когда есть абсолютный чемпион, то вы не можете навязывать ему обязательные защиты.

Если IBF заберет у Усика титул, то все равно реванш с Фьюри останется таким же важным и увлекательным" – сказал специалист.