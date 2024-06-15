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Арум раскритиковал ситуацию с возможным лишением Усика пояса IBF
Совершенно верные слова
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Американский промоутер, глава компании TOP Rank Боб Арум раскритиковал действия IBF с возможным лишением титула чемпиона мира украинского супертяжа Александра Усика (22-0; 14 КО). Слова специалиста цитирует Boxing News:
"Эти организации портят бокс такими обязательными защитами. У нас, наконец, есть абсолютный чемпион мира в хевивейте, в этих защитах нет никакого смысла. Эти организации не должны препятствовать здравому смыслу, ведь когда есть абсолютный чемпион, то вы не можете навязывать ему обязательные защиты.
Если IBF заберет у Усика титул, то все равно реванш с Фьюри останется таким же важным и увлекательным" – сказал специалист.
Напомним, что ранее Арум
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