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Гвоздик: В свои 37 лет чувствую себя молодым и в лучшей форме
Завтра увидим
Фото: sport.24tv.ua
Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик (20-1; 16 КО) поделился своими ожиданиями от поединка против Давида Бенавидеса (28-0; 26 КО) за титул временного чемпиона по версии WBC. Его слова цитирует BoxingScene:
"Этот бой возник ниоткуда. Я не ожидал, что буду сражаться с ним. И вдруг мне предложили этот шанс, которым я сразу же воспользовался. Контракт был подписан в тот же вечер.
Мне все равно, будет ли Бенавидес сражаться с Каннело. Это его планы, у меня есть свои.
Андердог у букмекеров? Что ж, они уверены в себе. Это хорошо. Они, вероятно, знают, на что он способен, но я знаю, на что я способен. Посмотрим, что из этого выйдет. Я буду бить его и не буду получать ответные удары.
Это было ошибочное мнение, что я ушел на пенсию из-за серьезных травм. Я поддерживал себя в форме, зная, что однажды вернусь. Наслаждался этим этапом своей карьеры.
Я просто очень счастлив, что в свои 37 лет чувствую себя молодым и в лучшей форме" – сказал Александр.
Напомним, что ранее Гвоздик и Бенавидес
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