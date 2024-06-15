Гвоздик: В свои 37 лет чувствую себя молодым и в лучшей форме

Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик (20-1; 16 КО) поделился своими ожиданиями от поединка против Давида Бенавидеса (28-0; 26 КО) за титул временного чемпиона по версии WBC. Его слова цитирует BoxingScene:

"Этот бой возник ниоткуда. Я не ожидал, что буду сражаться с ним. И вдруг мне предложили этот шанс, которым я сразу же воспользовался. Контракт был подписан в тот же вечер.

Мне все равно, будет ли Бенавидес сражаться с Каннело. Это его планы, у меня есть свои.

Андердог у букмекеров? Что ж, они уверены в себе. Это хорошо. Они, вероятно, знают, на что он способен, но я знаю, на что я способен. Посмотрим, что из этого выйдет. Я буду бить его и не буду получать ответные удары.

Это было ошибочное мнение, что я ушел на пенсию из-за серьезных травм. Я поддерживал себя в форме, зная, что однажды вернусь. Наслаждался этим этапом своей карьеры.

Я просто очень счастлив, что в свои 37 лет чувствую себя молодым и в лучшей форме" – сказал Александр.