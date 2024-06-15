  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Гвоздик: В свои 37 лет чувствую себя молодым и в лучшей форме
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвоздик: В свои 37 лет чувствую себя молодым и в лучшей форме

Бокс
Обновлено

Завтра увидим

Гвоздик: В свои 37 лет чувствую себя молодым и в лучшей форме

Фото: sport.24tv.ua

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик (20-1; 16 КО) поделился своими ожиданиями от поединка против Давида Бенавидеса (28-0; 26 КО) за титул временного чемпиона по версии WBC. Его слова цитирует BoxingScene:

"Этот бой возник ниоткуда. Я не ожидал, что буду сражаться с ним. И вдруг мне предложили этот шанс, которым я сразу же воспользовался. Контракт был подписан в тот же вечер.

Мне все равно, будет ли Бенавидес сражаться с Каннело. Это его планы, у меня есть свои.

Андердог у букмекеров? Что ж, они уверены в себе. Это хорошо. Они, вероятно, знают, на что он способен, но я знаю, на что я способен. Посмотрим, что из этого выйдет. Я буду бить его и не буду получать ответные удары.

Это было ошибочное мнение, что я ушел на пенсию из-за серьезных травм. Я поддерживал себя в форме, зная, что однажды вернусь. Наслаждался этим этапом своей карьеры.

Я просто очень счастлив, что в свои 37 лет чувствую себя молодым и в лучшей форме" – сказал Александр.

Напомним, что ранее Гвоздик и Бенавидес прошли церемонию взвешивания.

По теме
yellow-arrow
Арум раскритиковал ситуацию с возможным лишением Усика пояса IBF
yellow-arrow
Гвоздик: В реванше для Фьюри все будет только хуже, Усик – номер один Р4Р
yellow-arrow
Усик выпустил документальный мини-фильм о своем пути к абсолютному чемпионству. Видео
Александр Гвоздик
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости