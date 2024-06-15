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Гвоздик-Бенавидес: Где и когда смотреть чемпионское сражение с участием украинца
16.06.2024 Гвоздик-Бенавидес
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 15 на 16 июня в андеркарте поединка Дэвис-Мартин состоится бой с участием украинца. Наш Александр Гвоздик (20-1; 16 КО) попытается завоевать титул временного чемпиона по версии WBC в полутяжелом весе. Для этого ему нужно победить американца Давида Бенавидеса (28-0; 24 КО).
Бой пройдет в Лас-Вегасе (США), начало – ориентировочно в 05:00 по киевскому времени.
Официальным транслятором поединка станет платформа Amazon Prime. Бой будут показываться по системе PPV. В Украине просмотреть противостояние Гвоздик-Бенавидес можно будет только по неофициальным источникам.
Напомним, что ранее боксеры
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