Гвоздик проиграл Бенавидесу единогласным решением судей

Американский боксер украинского происхождения Александр Гвоздик (20-2; 16 КО) проиграл в поединке за титул временного чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. В андеркарте боя Дэвис-Мартин бронзовый призер Олимпиады-2012 единогласным решением судей уступил Давиду Бенавидесу (29-0; 24 КО).

По итогам 12 раундов счет на судейских записках 116-112; 117-111; 119-109 в пользу американца.

Напомним, что этот поединок стал для Гвоздика четвертым после возвращения в бокс (после объявления о завершении карьеры). Александр победил мексиканца Обандо, латыша Болотника и бразильца Родригеса.

Обладателем полноценного титула WBC в этой весовой категории является "нейтральный" Артур Бетербиев.