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Гвоздик проиграл Бенавидесу единогласным решением судей

Бокс
Обновлено

Без шансов

Гвоздик проиграл Бенавидесу единогласным решением судей

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский боксер украинского происхождения Александр Гвоздик (20-2; 16 КО) проиграл в поединке за титул временного чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. В андеркарте боя Дэвис-Мартин бронзовый призер Олимпиады-2012 единогласным решением судей уступил Давиду Бенавидесу (29-0; 24 КО).

По итогам 12 раундов счет на судейских записках 116-112; 117-111; 119-109 в пользу американца.

Напомним, что этот поединок стал для Гвоздика четвертым после возвращения в бокс (после объявления о завершении карьеры). Александр победил мексиканца Обандо, латыша Болотника и бразильца Родригеса.

Обладателем полноценного титула WBC в этой весовой категории является "нейтральный" Артур Бетербиев.

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Комментарии
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Gican85 (Киев)
16.06.2024 в 08:49
Что такое "нейтральны", россиянин что-ли?
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Комментарии 2
Gican85 (Киев)
16.06.2024 в 08:49
Что такое "нейтральны", россиянин что-ли?
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0
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Gican85 (Киев)
16.06.2024 в 08:45
Какой он после этого козак? Он - янки
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