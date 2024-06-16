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Гвоздик проиграл Бенавидесу единогласным решением судей
Без шансов
Getty Images/Global Images Ukraine
Американский боксер украинского происхождения Александр Гвоздик (20-2; 16 КО) проиграл в поединке за титул временного чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. В андеркарте боя Дэвис-Мартин бронзовый призер Олимпиады-2012 единогласным решением судей уступил Давиду Бенавидесу (29-0; 24 КО).
По итогам 12 раундов счет на судейских записках 116-112; 117-111; 119-109 в пользу американца.
Напомним, что этот поединок стал для Гвоздика четвертым после возвращения в бокс (после объявления о завершении карьеры). Александр победил мексиканца Обандо, латыша Болотника и бразильца Родригеса.
Обладателем полноценного титула WBC в этой весовой категории является "нейтральный" Артур Бетербиев.
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