Усик приехал в США поддержать Гвоздика. Фото

Американский боксер украинского происхождения Александр Гвоздик (20-2; 16 КО) проиграл в поединке за титул временного чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. В андеркарте боя Дэвис-Мартин бронзовый призер Олимпиады-2012 единогласным решением судей уступил Давиду Бенавидесу (29-0; 24 КО).

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0; 14 КО) решил поддержать Гвоздика и прибыл в США на бой своего друга. Фото из раздевалки он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.