Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик приехал в США поддержать Гвоздика. Фото
Не помогло
Getty Images/Global Images Ukraine
Американский боксер украинского происхождения Александр Гвоздик (20-2; 16 КО)
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0; 14 КО) решил поддержать Гвоздика и прибыл в США на бой своего друга. Фото из раздевалки он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Гвоздик
Популярное сейчас
- Испания не заметила Хорватию, Италия дожала Албанию и смерть голкипера Черногории. Главные новости за 15 июня
- Италия быстро сравнивает счет после досадного пропущенного гола. ВИДЕО
- Италия - Албания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Гвоздик и Бенавидес показали одинаковый вес перед боем
- Накануне старта Евро. Футболист Шахтера сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка защитника сборной Украины Виталия Миколенко. ФОТО