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Усик приехал в США поддержать Гвоздика. Фото

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Усик приехал в США поддержать Гвоздика. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский боксер украинского происхождения Александр Гвоздик (20-2; 16 КО) проиграл в поединке за титул временного чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. В андеркарте боя Дэвис-Мартин бронзовый призер Олимпиады-2012 единогласным решением судей уступил Давиду Бенавидесу (29-0; 24 КО).

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0; 14 КО) решил поддержать Гвоздика и прибыл в США на бой своего друга. Фото из раздевалки он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Усик приехал в США поддержать Гвоздика. Фото - изображение 1Усик приехал в США поддержать Гвоздика. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Гвоздик поделился ожиданиями от реванша Усик-Фьюри.

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