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Джервонта ярко нокаутировал Мартина и защитил титул WBA
Далее – Ломаченко
Getty Images/Global Images Ukraine
Американский боксер, легковес Джервонта Дэвис (30-0; 28 КО) победил в главном событии вечера на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. Чемпион мира по версии WBA защитил свой титул в бою против Фрэнка Мартина (18-1; 12 КО).
Все завершилось в 8 раунде, когда Дэвис прижал своего соперника к канатам, провел атаку и завершил ее снайперским выстрелом левым боковым в челюсть. Рефери остановил поединок.
Следующий поединок Джервонта может провести против чемпиона по версии IBF Василия Ломаченко (18-3; 12 КО). Об этом недавно
Gervonta Davis just knocked out Frank Martin in the 8th‼️????????#TankMartin pic.twitter.com/hBPZKxvIGM— Fitesite (@Fitesite) June 16, 2024
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