  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Джервонта ярко нокаутировал Мартина и защитил титул WBA
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джервонта ярко нокаутировал Мартина и защитил титул WBA

Бокс

Далее – Ломаченко

Джервонта ярко нокаутировал Мартина и защитил титул WBA

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский боксер, легковес Джервонта Дэвис (30-0; 28 КО) победил в главном событии вечера на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. Чемпион мира по версии WBA защитил свой титул в бою против Фрэнка Мартина (18-1; 12 КО).

Все завершилось в 8 раунде, когда Дэвис прижал своего соперника к канатам, провел атаку и завершил ее снайперским выстрелом левым боковым в челюсть. Рефери остановил поединок.

Следующий поединок Джервонта может провести против чемпиона по версии IBF Василия Ломаченко (18-3; 12 КО). Об этом недавно заявил промоутер нашего боксера Боб Арум. Теоретически болельщики могут увидеть "Танка" в поединке против еще одного украинца, чемпиона по версии WBO Дениса Беринчика, но переговоров о таком бое пока не шло.

По теме
yellow-arrow
Усик приехал в США поддержать Гвоздика. Фото
yellow-arrow
Гвоздик проиграл Бенавидесу единогласным решением судей
yellow-arrow
Гвоздик-Бенавидес: Где и когда смотреть чемпионское сражение с участием украинца
Джервонта Дэвис
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости