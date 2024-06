Джервонта ярко нокаутировал Мартина и защитил титул WBA

Американский боксер, легковес Джервонта Дэвис (30-0; 28 КО) победил в главном событии вечера на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. Чемпион мира по версии WBA защитил свой титул в бою против Фрэнка Мартина (18-1; 12 КО).

Все завершилось в 8 раунде, когда Дэвис прижал своего соперника к канатам, провел атаку и завершил ее снайперским выстрелом левым боковым в челюсть. Рефери остановил поединок.

Следующий поединок Джервонта может провести против чемпиона по версии IBF Василия Ломаченко (18-3; 12 КО). Об этом недавно заявил промоутер нашего боксера Боб Арум. Теоретически болельщики могут увидеть "Танка" в поединке против еще одного украинца, чемпиона по версии WBO Дениса Беринчика, но переговоров о таком бое пока не шло.

