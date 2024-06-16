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Джервонта – о бое с Ломаченко: Я готов, пора надрать ему задницу
Самоуверенность – его второе я
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в легком весе по версии WBA Джервонта Дэвис (30-0; 28 КО) после
"Конечно, да, конечно. Я готов сразиться с кем-либо. Мой прогноз (на бой с Ломаченко – прим)? Пора надрать ему задницу" – цитирует слова американца Майк Бенсон на своей официальной странице в Твиттер.
Напомним, что ранее промоутер Ломаченко
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