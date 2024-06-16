Джервонта – о бое с Ломаченко: Я готов, пора надрать ему задницу

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Джервонта Дэвис (30-0; 28 КО) после победы в поединке против Фрэнка Мартина (18-1; 12 КО) рассказал, что готов выйти на объединительный поединок против украинского чемпиона по версии IBF Василия Ломаченко (18-3; 12 КО).

"Конечно, да, конечно. Я готов сразиться с кем-либо. Мой прогноз (на бой с Ломаченко – прим)? Пора надрать ему задницу" – цитирует слова американца Майк Бенсон на своей официальной странице в Твиттер.