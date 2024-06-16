  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Гвоздик-Бенавидес: Лучшие моменты чемпионского поединка. Видео
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвоздик-Бенавидес: Лучшие моменты чемпионского поединка. Видео

Бокс
Обновлено

Результат закономерен

Гвоздик-Бенавидес: Лучшие моменты чемпионского поединка. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский боксер украинского происхождения Александр Гвоздик (20-2; 16 КО) проиграл в поединке за титул временного чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. В андеркарте боя Дэвис-Мартин бронзовый призер Олимпиады-2012 единогласным решением судей уступил Давиду Бенавидесу (29-0; 24 КО).

Вашему вниманию лучшие моменты чемпионского поединка:

По теме
yellow-arrow
Джервонта – о бое с Ломаченко: Я готов, пора надрать ему задницу
yellow-arrow
Джервонта ярко нокаутировал Мартина и защитил титул WBA
yellow-arrow
Усик приехал в США поддержать Гвоздика. Фото
Александр Гвоздик
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости