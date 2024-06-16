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Гвоздик-Бенавидес: Лучшие моменты чемпионского поединка. Видео
Результат закономерен
Getty Images/Global Images Ukraine
Американский боксер украинского происхождения Александр Гвоздик (20-2; 16 КО)
Вашему вниманию лучшие моменты чемпионского поединка:
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