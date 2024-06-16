Бенавидес – о бое с Гвоздиком: Я думаю, что выступил на 7 из 10

Временный чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Давид Бенавидес (30-0; 28 КО) после победы над Александром Гвоздиком (20-2; 16 КО) оценил свое выступление и поделился планами на будущее. Его слова цитирует BoxingScene:

"Я думаю, что выступил на 7 из 10. Александр – отличный боец. Я думаю, что провел хорошее сражение, тяжелое сражение. Мы будем двигаться дальше.

Мы все еще рассматриваем возможность боя за титул во втором среднем весе против Сауля Альвареса или просто за титул, если он станет вакантным" – сказал Бенавидес.