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Бенавидес – о бое с Гвоздиком: Я думаю, что выступил на 7 из 10

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Бенавидес – о бое с Гвоздиком: Я думаю, что выступил на 7 из 10

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Временный чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Давид Бенавидес (30-0; 28 КО) после победы над Александром Гвоздиком (20-2; 16 КО) оценил свое выступление и поделился планами на будущее. Его слова цитирует BoxingScene:

"Я думаю, что выступил на 7 из 10. Александр – отличный боец. Я думаю, что провел хорошее сражение, тяжелое сражение. Мы будем двигаться дальше.

Мы все еще рассматриваем возможность боя за титул во втором среднем весе против Сауля Альвареса или просто за титул, если он станет вакантным" – сказал Бенавидес.

Напомним, что ранее Джервонта Дэвис бросил вызов Ломаченко.

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