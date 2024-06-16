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Бенавидес – о бое с Гвоздиком: Я думаю, что выступил на 7 из 10
Комментарий победителя
Getty Images/Global Images Ukraine
Временный чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Давид Бенавидес (30-0; 28 КО) после
"Я думаю, что выступил на 7 из 10. Александр – отличный боец. Я думаю, что провел хорошее сражение, тяжелое сражение. Мы будем двигаться дальше.
Мы все еще рассматриваем возможность боя за титул во втором среднем весе против Сауля Альвареса или просто за титул, если он станет вакантным" – сказал Бенавидес.
Напомним, что ранее Джервонта Дэвис
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