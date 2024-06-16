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WBC обновили рейтинг супертяжей, Джошуа – первый, Фьюри – второй
Кто чемпион можно даже не писать
https://fightnews.info/ fightnews
Всемирный боксерский совет (WBC) обновил рейтинг лучших представителей супертяжелого дивизиона. Об этом заявляет официальный сайт организации.
Чемпионом по версии WBC является украинский боксер Александр Усик (22-0; 14 КО). Первое место в рейтинге занимает британец Энтони Джошуа (28-3; 25 КО), второе – его соотечественник Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО).
ТОП-15 лучших супертяжей по версии WBC:
Страница Усика:
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