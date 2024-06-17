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Барри Макгиган: Усик слишком хорош для Фьюри, реванш станет повторением
Экс-чемпион мира высказался о предстоящем реванше
Фото: Queensberry Promotions
Бывший чемпион мира и член Зала славы Барри Макгиган высказался о предстоящем реванше супертяжеловесов Александра Усика и Тайсона Фьюри.
"Усик слишком хорош для него. Тайсона едва не остановили. Не думаю, что в следующий раз он сделает что-то лучше.
Фьюри – отличный боец для спорта, он много говорит, у него большая медийность. Но я думаю, что его время как спортсмена ушло… Вероятно, из-за того, что он никогда не жил жизнью спортсмена. Хотя я не могу быть прав, но он не такой, как Усик. Усик становился абсолютным чемпионом в первом тяжёлом весе, он дважды убедительно побил Джошуа, а затем побил Фьюри. Я просто считаю, что следующий бой будет копией первого", — сказал Макгиган в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.
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