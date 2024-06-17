  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Райан Гарсия поздравил Джервонту Дэвиса с победой над Фрэнком Мартином
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Райан Гарсия поздравил Джервонту Дэвиса с победой над Фрэнком Мартином

Бокс

Таким образом Джервонта сохранил титул

Райан Гарсия поздравил Джервонту Дэвиса с победой над Фрэнком Мартином

Фото: globallookpress.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский полусредневес Райан Гарсия прокомментировал победу бывшего соперника, обладателя титула WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) Джервонты Дэвиса в поединке с Фрэнком Мартином.

"Я говорил вам, что это будет восьмой раунд. Поздравляю, Джервонта", — написал Гарсия в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, что Джервонта Дэвис в июне 2021 года завоевал титул WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), нанеся первое поражение соотечественнику Марио Барриосу. 16 июня 2024 года он одержал победу над Фрэнком Мартином нокаутом в восьмом раунде. Таким образом, Дэвис сохранил свой титул чемпиона мира в лёгком весе по версии WBA.

По теме
yellow-arrow
Барри Макгиган: Усик слишком хорош для Фьюри, реванш станет повторением
yellow-arrow
WBC обновили рейтинг супертяжей, Джошуа – первый, Фьюри – второй
yellow-arrow
Бенавидес – о бое с Гвоздиком: Я думаю, что выступил на 7 из 10
Райан Гарсия Джервонта Дэвис
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости