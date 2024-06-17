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Райан Гарсия поздравил Джервонту Дэвиса с победой над Фрэнком Мартином
Таким образом Джервонта сохранил титул
Фото: globallookpress.com
Американский полусредневес Райан Гарсия прокомментировал победу бывшего соперника, обладателя титула WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) Джервонты Дэвиса в поединке с Фрэнком Мартином.
"Я говорил вам, что это будет восьмой раунд. Поздравляю, Джервонта", — написал Гарсия в социальной сети X (ранее Twitter).
Напомним, что Джервонта Дэвис в июне 2021 года завоевал титул WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), нанеся первое поражение соотечественнику Марио Барриосу. 16 июня 2024 года он одержал победу над Фрэнком Мартином нокаутом в восьмом раунде. Таким образом, Дэвис сохранил свой титул чемпиона мира в лёгком весе по версии WBA.
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