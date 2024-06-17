Энди Руис: Никто в лёгком весе не побьёт Джервонту Дэвиса сейчас

Бывший объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе американец Энди Руис-младший прокомментировал победу обладателя титула WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) Джервонты Дэвиса в поединке с Фрэнком Мартином.

"Джервонта выжидал, он утомил его, а затем начал работать. Никто в лёгком весе не побьёт его сейчас", — написал Руис в социальных сетях.

Напомним, что Джервонта Дэвис в июне 2021 года завоевал титул WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), нанеся первое поражение соотечественнику Марио Барриосу. 16 июня 2024 года он одержал победу над Фрэнком Мартином нокаутом в восьмом раунде. Таким образом, Дэвис сохранил свой титул чемпиона мира в лёгком весе по версии WBA.