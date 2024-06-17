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Девин Хэйни может провести бой с непобежденным чемпионом
Американец попробует закрыть поражение
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американец Девин Хэйни (31-1, 15 KO) может провести объединительный бой, пишет в социальных сетях инсайдер Майкл Бенсон со ссылкой на промоутера Эдди Хирна.
По словам источника, Гейни встретится с основным чемпионом IBF австралийцем Лиамом Паро (25-0, 15 KO).
Напомним, Паро завоевал титул в июне, сенсационно перебоксировав пуэрториканского нокаутера Сабриэля Матиаса.
Хэйни в своем последнем бою проиграл раздельным решением соотечественнику Райану Гарсии, однако пояса не лишился, поскольку поединок состоялся в промежуточном весе.
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