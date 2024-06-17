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Дерек Чисора: В реванше Усик будет выглядеть ещё лучше
Британец сделал прогноз на предстоящий бой
independent.co.uk / РА
Британский ветеран супертяжёлого веса Дерек Чисора высказался о реванше соотечественника Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика, который, как ожидается, состоится в декабре.
"Нам нужно вернуть старого доброго Тайсона, вернуть злого парня. Сейчас Тайсон слишком мягкий. В реванше Александр будет выглядеть ещё лучше. Вот увидите", – сказал Чисора в интервью YouTube-каналу Seconds Out.
Напомним, что в первом бою Тайсона Фьюри и Александра Усика состоялся 18 мая и завершился победой украинца раздельным решением судей.
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