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Дерек Чисора: В реванше Усик будет выглядеть ещё лучше

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Британец сделал прогноз на предстоящий бой

Дерек Чисора: В реванше Усик будет выглядеть ещё лучше

independent.co.uk / РА

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский ветеран супертяжёлого веса Дерек Чисора высказался о реванше соотечественника Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика, который, как ожидается, состоится в декабре.

"Нам нужно вернуть старого доброго Тайсона, вернуть злого парня. Сейчас Тайсон слишком мягкий. В реванше Александр будет выглядеть ещё лучше. Вот увидите", – сказал Чисора в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Напомним, что в первом бою Тайсона Фьюри и Александра Усика состоялся 18 мая и завершился победой украинца раздельным решением судей.

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Александр Усик Дерек Чисора
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