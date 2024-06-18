Крис Биллам-Смит: Усик – особенный боец, и для меня было бы честью разделить с ним ринг

Обладатель титула WBO в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) британец Крис Биллам-Смит высказался о потенциальном поединке с абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком.

"Если он вернётся, это будет дико. Когда я впервые пришёл в зал к своему тренеру, то мы говорили об Усике, он особенный. Я сказал: "Ты будешь тренировать меня для победы над ним". Я сказал это в 2017 году. Кажется, тогда я только дебютировал.

Усик – особенный боец, и для меня было бы честью разделить с ним ринг, как и с Зурдо Рамиресом, Опетайей", — приводит слова Биллам-Смита Sky Sports.

Крис Биллам-Смит в мае 2023-го совершил в чемпионском бою с соотечественником Лоуренсом Околи трижды отправил его в нокдаун и завоевал титул WBO.