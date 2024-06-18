  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Крис Биллам-Смит: Усик – особенный боец, и для меня было бы честью разделить с ним ринг
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Крис Биллам-Смит: Усик – особенный боец, и для меня было бы честью разделить с ним ринг

Бокс

Британец хотел бы провести бой с украинским чемпионом

Крис Биллам-Смит: Усик – особенный боец, и для меня было бы честью разделить с ним ринг

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Обладатель титула WBO в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) британец Крис Биллам-Смит высказался о потенциальном поединке с абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком.

"Если он вернётся, это будет дико. Когда я впервые пришёл в зал к своему тренеру, то мы говорили об Усике, он особенный. Я сказал: "Ты будешь тренировать меня для победы над ним". Я сказал это в 2017 году. Кажется, тогда я только дебютировал.

Усик – особенный боец, и для меня было бы честью разделить с ним ринг, как и с Зурдо Рамиресом, Опетайей", — приводит слова Биллам-Смита Sky Sports.

Крис Биллам-Смит в мае 2023-го совершил в чемпионском бою с соотечественником Лоуренсом Околи трижды отправил его в нокдаун и завоевал титул WBO.

По теме
yellow-arrow
Дерек Чисора: В реванше Усик будет выглядеть ещё лучше
yellow-arrow
Девин Хэйни может провести бой с непобежденным чемпионом
yellow-arrow
Энди Руис: Никто в лёгком весе не побьёт Джервонту Дэвиса сейчас
Александр Усик
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости