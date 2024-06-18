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Крис Биллам-Смит: Усик – особенный боец, и для меня было бы честью разделить с ним ринг
Британец хотел бы провести бой с украинским чемпионом
Getty Images/Global Images Ukraine
Обладатель титула WBO в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) британец Крис Биллам-Смит высказался о потенциальном поединке с абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком.
"Если он вернётся, это будет дико. Когда я впервые пришёл в зал к своему тренеру, то мы говорили об Усике, он особенный. Я сказал: "Ты будешь тренировать меня для победы над ним". Я сказал это в 2017 году. Кажется, тогда я только дебютировал.
Усик – особенный боец, и для меня было бы честью разделить с ним ринг, как и с Зурдо Рамиресом, Опетайей", — приводит слова Биллам-Смита Sky Sports.
Крис Биллам-Смит в мае 2023-го совершил в чемпионском бою с соотечественником Лоуренсом Околи трижды отправил его в нокдаун и завоевал титул WBO.
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