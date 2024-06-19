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Сауль Альварес и Уильям Скалл подписали контракт на бой

Бокс

Детали соглашения пока неизвестны

Сауль Альварес и Уильям Скалл подписали контракт на бой

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Подписан контракт на бой между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом (61-2-2, 39 досрочно) и обязательным претендентом, первым номером рейтинга IBF Уильямом Скаллом (22-0, 9 досрочно). Об этом пишет издание Fightnews.

"Мы рады, что нам удалось достичь соглашения с TGB Promotions. Мы согласились пока сохранить детали соглашения в тайне и на данный момент не можем ничего объявлять. Команда Канело первой опубликует соответствующую информацию в подходящее время", — приводит Fightnews слова промоутера Скалла Инго Волкманна.

Ранее сообщалось, что Сауль Альварес может отказаться от титула IBF, чтобы не встречаться с Уильямом Скаллом.

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