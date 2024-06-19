Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сауль Альварес и Уильям Скалл подписали контракт на бой
Детали соглашения пока неизвестны
Подписан контракт на бой между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом (61-2-2, 39 досрочно) и обязательным претендентом, первым номером рейтинга IBF Уильямом Скаллом (22-0, 9 досрочно). Об этом пишет издание Fightnews.
"Мы рады, что нам удалось достичь соглашения с TGB Promotions. Мы согласились пока сохранить детали соглашения в тайне и на данный момент не можем ничего объявлять. Команда Канело первой опубликует соответствующую информацию в подходящее время", — приводит Fightnews слова промоутера Скалла Инго Волкманна.
Ранее сообщалось, что Сауль Альварес может отказаться от титула IBF, чтобы не встречаться с Уильямом Скаллом.
Популярное сейчас
- Представитель Сербии. Динамо узнало своего первого соперника в квалификации Лиги чемпионов
- "Каждый должен начать с себя". Судаков раскрыл содержание разговора команды без Реброва
- Гашек: Роналду снова продемонстрировал свою гениальность. Снимаю перед ним шляпу
- Девин Хэйни может провести бой с непобежденным чемпионом
- Накануне старта Евро. Футболист Шахтера сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО