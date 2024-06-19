Не Кличко. Леннокс Льюис назвал соперника с самым сильным ударом

Легенда бокса Леннокс Льюис назвал имя соперника, который обладает самым сильным ударом.

"Шеннон Бриггс. Ему не хватало выносливости, но Бриггс, бесспорно, знал, как использовать свой вес для удара. К сожалению, когда он столкнулся со мной, его мощности было недостаточно. Фанаты могли ожидать, что я назову Макколла или Рахмана, однако я хорошо был настроен на бои против обоих", – сказал Льюис.