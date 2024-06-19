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Не Кличко. Леннокс Льюис назвал соперника с самым сильным ударом

Бокс
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И даже не Майк Тайсон

Не Кличко. Леннокс Льюис назвал соперника с самым сильным ударом

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Легенда бокса Леннокс Льюис назвал имя соперника, который обладает самым сильным ударом.

"Шеннон Бриггс. Ему не хватало выносливости, но Бриггс, бесспорно, знал, как использовать свой вес для удара. К сожалению, когда он столкнулся со мной, его мощности было недостаточно. Фанаты могли ожидать, что я назову Макколла или Рахмана, однако я хорошо был настроен на бои против обоих", – сказал Льюис.

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Виталий Кличко Леннокс Льюис Шеннон Бриггс
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Источник:
secondsout
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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