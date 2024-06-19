Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Майкл Баффер считает Теренса Кроуфорда самым интересным боксером современности
3 августа американский боксер выйдет в ринг с Исраилом Мадримовым
Getty Images/Global Images Ukraine
Ринг-анонсер Майкл Баффер отреагировал на опрос журналиста Майкла Бенсона "Кто является самым интересным боксером современности?".
По мнению американского специалиста, самым интересным боксером современности является обладатель титулов WBC, WBO, WBA в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO).
Напомним, что 3 августа Кроуфорд встретится с чемпионом WBA в первом среднем весе Исраилом Мадримовым (10-0-1, 7 KO).ает борьбу за титул
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Twitter
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Хорватия - Албания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Жеребьевка второго квалификационного раунда ЛЧ. Лугано сыграет с Фенербахче, ПАОК может сыграть с боснийцами или с албанцами
- "Каждый должен начать с себя". Судаков раскрыл содержание разговора команды без Реброва
- Девин Хэйни может провести бой с непобежденным чемпионом
- Накануне старта Евро. Футболист Шахтера сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка защитника сборной Украины Виталия Миколенко. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн