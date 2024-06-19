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Майкл Баффер считает Теренса Кроуфорда самым интересным боксером современности

Бокс

3 августа американский боксер выйдет в ринг с Исраилом Мадримовым

Майкл Баффер считает Теренса Кроуфорда самым интересным боксером современности

Getty Images/Global Images Ukraine

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Ринг-анонсер Майкл Баффер отреагировал на опрос журналиста Майкла Бенсона "Кто является самым интересным боксером современности?".

По мнению американского специалиста, самым интересным боксером современности является обладатель титулов WBC, WBO, WBA в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO).

Напомним, что 3 августа Кроуфорд встретится с чемпионом WBA в первом среднем весе Исраилом Мадримовым (10-0-1, 7 KO).ает борьбу за титул

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Источник:
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Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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