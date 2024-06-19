Майки Гарсия: Джервонта Дэвис остановит Ломаченко в восьмом или девятом раунде

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях американец Майки Гарсия высказался о потенциальном объединительном поединке в лёгком весе (до 61,2 кг) между соотечественником Джервонтой Дэвисом (30-0, 28 KO) и украинцем Василием Ломаченко (18-3, 12 KO).

"Я отдаю предпочтение Танку. Он остановит Ломаченко в восьмом или девятом раунде", — сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу EsNews.

В своём последнем бою, состоявшемся в мае, Ломаченко нокаутировал бывшего объединённого чемпиона австралийца Джорджа Камбососа, завоевав вакантный титул IBF.