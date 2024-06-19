Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Майки Гарсия: Джервонта Дэвис остановит Ломаченко в восьмом или девятом раунде
В активе Джервонты ни одного поражения
Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях американец Майки Гарсия высказался о потенциальном объединительном поединке в лёгком весе (до 61,2 кг) между соотечественником Джервонтой Дэвисом (30-0, 28 KO) и украинцем Василием Ломаченко (18-3, 12 KO).
"Я отдаю предпочтение Танку. Он остановит Ломаченко в восьмом или девятом раунде", — сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу EsNews.
В своём последнем бою, состоявшемся в мае, Ломаченко нокаутировал бывшего объединённого чемпиона австралийца Джорджа Камбососа, завоевав вакантный титул IBF.
Популярное сейчас
- Германия - Венгрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Жеребьевка второго квалификационного раунда ЛЧ. Лугано сыграет с Фенербахче, ПАОК может сыграть с боснийцами или с албанцами
- Представитель Сербии. Динамо узнало своего первого соперника в квалификации Лиги чемпионов
- Гвоздик-Бенавидес: Лучшие моменты чемпионского поединка. Видео
- Красотка дня. Яркая вторая половинка защитника сборной Украины Виталия Миколенко. ФОТО
- Тренер Металлиста 1925 женился на футболистке харьковского клуба. ФОТО