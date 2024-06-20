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"Вокруг так много коррупции". Райан Гарсия объявил о завершении карьеры

Бокс

Боксер планирует заняться пением или стать актером

"Вокруг так много коррупции". Райан Гарсия объявил о завершении карьеры

Фото: globallookpress.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия объявил о завершении профессиональной боксёрской карьеры.

"Я официально на пенсии. Вокруг так много коррупции, что мне пришлось с этим покончить. Я могу заняться актёрским мастерством или пением. Я продолжу тренироваться, но мне больно. С этим покончено. Самое печальное, что я великий боксёр. Молюсь за всех и надеюсь, что у каждого будет прекрасная жизнь", — написал в своих социальных сетях Райан.

Напомним, 21 апреля Райан Гарсия победил соотечественника Девина Хейни единогласным решением судей.

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