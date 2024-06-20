Эррол Спенс сделал прогноз на возможный бой Ломаченко и Дэвиса

Бывший объединённый чемпион мира американец Эррол Спенс-младший поделился мнением о потенциальном поединке между соотечественником Джервонтой Дэвисом и представителем Украины Василием Ломаченко.

Ранее промоутер Ломаченко Боб Арум говорил, что противостояние может состояться приблизительно в ноябре.

"Мне кажется, Дэвис одержит победу. Полагаю, Лома стал заметно медленнее. Джервонта, вероятно, поймает Василия мощным ударом. Так я это вижу", — сказал Спенс на канале Fight Hub TV в YouTube.

В общей сложности в активе Ломаченко 21 бой в профессионалах, в которых он одержал 18 побед и потерпел три поражения. На счету Дэвиса 30 побед в 30 поединках.