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Эррол Спенс сделал прогноз на возможный бой Ломаченко и Дэвиса
Американец ставит на своего соотечественника
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший объединённый чемпион мира американец Эррол Спенс-младший поделился мнением о потенциальном поединке между соотечественником Джервонтой Дэвисом и представителем Украины Василием Ломаченко.
Ранее промоутер Ломаченко Боб Арум говорил, что противостояние может состояться приблизительно в ноябре.
"Мне кажется, Дэвис одержит победу. Полагаю, Лома стал заметно медленнее. Джервонта, вероятно, поймает Василия мощным ударом. Так я это вижу", — сказал Спенс на канале Fight Hub TV в YouTube.
В общей сложности в активе Ломаченко 21 бой в профессионалах, в которых он одержал 18 побед и потерпел три поражения. На счету Дэвиса 30 побед в 30 поединках.
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