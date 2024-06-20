Райан Гарсия: Мне не нужно сочувствие

Американский боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия разместил новый пост у себя в социальных сетях, где попросил подписчиков помолиться за него.

"Мне не нужно сочувствие. Я просто хочу выражать мнение. Если можете помолиться за меня, пожалуйста, помолитесь", — написал Гарсия.

Напомним, 21 апреля Райан Гарсия победил соотечественника Девина Хейни единогласным решением судей.