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Райан Гарсия: Мне не нужно сочувствие
Боксер объявил о завершении карьеры
Американский боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия разместил новый пост у себя в социальных сетях, где попросил подписчиков помолиться за него.
"Мне не нужно сочувствие. Я просто хочу выражать мнение. Если можете помолиться за меня, пожалуйста, помолитесь", — написал Гарсия.
Напомним, 21 апреля Райан Гарсия победил соотечественника Девина Хейни единогласным решением судей.
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