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Райан Гарсия: Мне не нужно сочувствие

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Боксер объявил о завершении карьеры

Райан Гарсия: Мне не нужно сочувствие

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия разместил новый пост у себя в социальных сетях, где попросил подписчиков помолиться за него.

"Мне не нужно сочувствие. Я просто хочу выражать мнение. Если можете помолиться за меня, пожалуйста, помолитесь", — написал Гарсия.

Напомним, 21 апреля Райан Гарсия победил соотечественника Девина Хейни единогласным решением судей.

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