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Президент UFC: Бокс стал таким ужасным

Бокс

Дана Уайт жалуется на плохой заработок

Президент UFC: Бокс стал таким ужасным

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос по поводу гонораров в боксе и смешанных единоборствах.

"Большинство из парней в боксе скажут: "Я хочу получить $ 40 млн". Ну и какой, чёрт возьми, в этом смысл? Бокс стал таким паршивым, что на нём перестало быть возможным зарабатывать. Вот Саудовской Аравии и пришлось взять его в свои руки. Это сделала группа людей, у которых так много денег, что им всё равно, заработают они или потеряют", — сказал Уайт на канале Club Shay Shay в YouTube.

Ранее бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд в очередной раз критично высказался о заработках в промоушене Уайта.

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