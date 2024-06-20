Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент UFC: Бокс стал таким ужасным
Дана Уайт жалуется на плохой заработок
Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос по поводу гонораров в боксе и смешанных единоборствах.
"Большинство из парней в боксе скажут: "Я хочу получить $ 40 млн". Ну и какой, чёрт возьми, в этом смысл? Бокс стал таким паршивым, что на нём перестало быть возможным зарабатывать. Вот Саудовской Аравии и пришлось взять его в свои руки. Это сделала группа людей, у которых так много денег, что им всё равно, заработают они или потеряют", — сказал Уайт на канале Club Shay Shay в YouTube.
Ранее бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд в очередной раз критично высказался о заработках в промоушене Уайта.
Популярное сейчас
- Украина на Евро-2024. Какие коэффициенты дают букмекеры на матчи нашей сборной
- Словения - Сербия. Анонс и прогноз матча Евро на 20.06.2024
- Сборная Сербии угрожает сняться с Евро-2024. Известна причина
- Усик приехал в США поддержать Гвоздика. Фото
- Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка защитника сборной Украины Виталия Миколенко. ФОТО