Фьюри: Усик знает, что не победил меня

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) считает, что Александр Усик (22-0, 14 КО) не победил его, и украинец об этом знает.

"Я много раз пересматривал бой, и каждый раз получал один и тот же ответ: я выиграл. Усик знает, что не победил меня. Большую часть раундов я боксировал и переигрывал его.

На самом деле, все оказалось проще, чем я думал. Люди говорили, что по нему трудно попасть, но я разбивал его комбинациями и смеялся над ним", - сказал Фьюри для FUROCITY.

Напомним, ранее Министр Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль-аш Шейх сообщил, что бой-реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.