Тайсон Фьюри прокомментировал скандальную ситуацию в пабе

Знаменитый британский боксёр Тайсон Фьюри прокомментировал скандальное видео, на кадрах которого он находился в состоянии алкогольного опьянения.

На видео демонстрировалось, как боксёра выводят из бара, а оказавшись на улице, Тайсон рухнул на колени.

"Да, около двух недель назад я ударился лицом и упал. Но это не причинило мне никакого вреда, и я по-прежнему здорово выгляжу. Мне пришло много сообщений и звонков от людей, которые интересовались, всё ли у меня в порядке. Они говорили что-то вроде: "Ты уже взрослый мужчина, а проводишь ночь в баре, напиваясь". Многие обеспокоены из-за моего прошлого, но я просто отдыхал и проводил время со своей семьёй", — сказал Фьюри на канале FUROCITY By Tyson Fury в YouTube.