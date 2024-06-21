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Тайсон Фьюри прокомментировал скандальную ситуацию в пабе

Бокс

Британец заявил, что просто отдыхал

Тайсон Фьюри прокомментировал скандальную ситуацию в пабе

фото - boxingscene.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Знаменитый британский боксёр Тайсон Фьюри прокомментировал скандальное видео, на кадрах которого он находился в состоянии алкогольного опьянения.

На видео демонстрировалось, как боксёра выводят из бара, а оказавшись на улице, Тайсон рухнул на колени.

"Да, около двух недель назад я ударился лицом и упал. Но это не причинило мне никакого вреда, и я по-прежнему здорово выгляжу. Мне пришло много сообщений и звонков от людей, которые интересовались, всё ли у меня в порядке. Они говорили что-то вроде: "Ты уже взрослый мужчина, а проводишь ночь в баре, напиваясь". Многие обеспокоены из-за моего прошлого, но я просто отдыхал и проводил время со своей семьёй", — сказал Фьюри на канале FUROCITY By Tyson Fury в YouTube.

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