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Девин Хейни прокомментировал дисквалификацию Райана Гарсии

Бокс

Американец уверен, что соотечественника нужно было отстранить на более длинный срок

Девин Хейни прокомментировал дисквалификацию Райана Гарсии

Фото: Твиттер

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в двух весовых категориях американец Девин Хейни (31-1, 15 досрочно) высказался о наказании, которое получил его соотечественник Райан Гарсия за проваленный допинг-тест после победы над ним в состоявшемся 21 апреля бою.

"Я считаю, его следовало отстранить на ещё больший срок. Я считаю, что ему вообще следует запретить заниматься боксом. И я считаю, что его следовало оштрафовать ещё больше", — приводит слова Хейни на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) журналист Майкл Бенсон.

Ранее стало известно, что Гарсия будет дисквалифицирован минимум на год. При этом Хейни имеет право на определённый процент от гонорара Райана, который отойдёт Golden Boy.

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