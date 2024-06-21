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Девин Хейни прокомментировал дисквалификацию Райана Гарсии
Американец уверен, что соотечественника нужно было отстранить на более длинный срок
Фото: Твиттер
Чемпион мира в двух весовых категориях американец Девин Хейни (31-1, 15 досрочно) высказался о наказании, которое получил его соотечественник Райан Гарсия за проваленный допинг-тест после победы над ним в состоявшемся 21 апреля бою.
"Я считаю, его следовало отстранить на ещё больший срок. Я считаю, что ему вообще следует запретить заниматься боксом. И я считаю, что его следовало оштрафовать ещё больше", — приводит слова Хейни на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) журналист Майкл Бенсон.
Ранее стало известно, что Гарсия будет дисквалифицирован минимум на год. При этом Хейни имеет право на определённый процент от гонорара Райана, который отойдёт Golden Boy.
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