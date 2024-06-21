Тайсон Фьюри: Пусть Усик приводит себя в порядок, и я жду его в декабре

Британский боксёр Тайсон Фьюри настаивает на реванше с абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком после поражения от последнего 18 мая раздельным решением судей.

"Я должен вытащить его оттуда, потому что у меня нет другого решения. Это прискорбно, потому что достаточно сложно просто выиграть бой, не говоря уже о том, что тебе нужно кого-то нокаутировать. Но я уверен в себе и с нетерпением жду вызова… Я слышал, что у него сломаны челюсть и глазница, так что пусть приводит себя в порядок, и я жду его в декабре", — приводит слова Фьюри журналист Майкл Бенсон в социальных сетях.

Напомним, Усик перебрался в супертяжёлый вес в 2019 году, где провёл шесть боёв и не проиграл ни разу. Реванш Усика с Фьюри предварительно должен пройти в декабре в Саудовской Аравии.