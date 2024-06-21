Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тайсон Фьюри: Пусть Усик приводит себя в порядок, и я жду его в декабре
Британец готов к реваншу
Британский боксёр Тайсон Фьюри настаивает на реванше с абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком после поражения от последнего 18 мая раздельным решением судей.
"Я должен вытащить его оттуда, потому что у меня нет другого решения. Это прискорбно, потому что достаточно сложно просто выиграть бой, не говоря уже о том, что тебе нужно кого-то нокаутировать. Но я уверен в себе и с нетерпением жду вызова… Я слышал, что у него сломаны челюсть и глазница, так что пусть приводит себя в порядок, и я жду его в декабре", — приводит слова Фьюри журналист Майкл Бенсон в социальных сетях.
Напомним, Усик перебрался в супертяжёлый вес в 2019 году, где провёл шесть боёв и не проиграл ни разу. Реванш Усика с Фьюри предварительно должен пройти в декабре в Саудовской Аравии.
Популярное сейчас
- Евро-2024. Словакия - Украина 1:2. А можно было так сразу?!
- Словакия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Снова пропускаем первыми. Словакия открыла счет в матче с Украиной. ВИДЕО
- Тайсон Фьюри прокомментировал скандальную ситуацию в пабе
- Накануне старта Евро. Футболист Шахтера сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Тренер Металлиста 1925 женился на футболистке харьковского клуба. ФОТО