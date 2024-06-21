Президент WBC: Мы совершенно не собираемся наказывать Райана Гарсию

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что у его организации даже в мыслях не возникает применить какие-либо меры наказания для американского боксёра Райана Гарсии за проваленный допинг-тест после победы над соотечественником Девином Хейни 21 апреля.

"Мы совершенно не собираемся его наказывать. Мы хотим помочь Райану, он человек, он страдает, проходит через трудности. Это не вопрос бокса, Райану нужны немедленная поддержка и внимание прямо сейчас. Чемпион, мы здесь, с тобой", — написал Сулейман в социальных сетях.

Напомним, ранее стало известно, что Гарсия будет дисквалифицирован минимум на год.