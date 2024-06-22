Хирн: Я не считаю, что Фьюри ограбили в поединке с Усиком

Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн поделился своими впечатлениями от многочисленных заявлений его соотечественника, супертяжеловеса Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) относительно "ограбления" в поединке против абсолютного чемпиона мира Александра Усика (22-0; 14 КО). Его слова цитирует канал The Stomping Ground:

"Я точно не считаю, что Тайсона Фьюри ограбили или ему не повезло, что он не выиграл. Думаю, большинство людей считали, что Усик выиграл бой, но Фьюри мог получить решение судей в такой напряженной ситуации.

Я не согласен со словами Фьюри, что для победы ему нужен был нокаут. Если он перебоксирует Усика, то получит решение, но мне нравится его менталитет.

Вероятно, Тайсону в реванше придется действовать более агрессивно, тогда победа будет за ним" – сказал Хирн.