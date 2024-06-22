Экс-чемпион мира дал прогноз на бой Ломаченко-Дэвис

Экс-чемпион в двух весовых категориях Тимоти Брэдли дал прогноз на поединок между украинским чемпионом мира в легком весе по версии IBF Василием Ломаченко (18-3; 12 КО) и чемпионом по версии WBA Джервонтой Дэвисом (30-0; 28 КО).

"Не кажется ли вам, что Лома уже давно наблюдает за Танком? Он же давно хотел сразиться с ним. Станет ли возраст фактором? Возможно. Может ли Лома быть истощен боями? Да, все-таки имеет 400 поединков в любителях. Но я думаю, он умный и может произвести фурор в бою. Не думаю, что о досрочной победе Танка можно говорить как о чем-то неизбежном.

Я думаю, что Танку будет непросто. Ему придется поймать и потрясти Лому, чтобы закрепить победу. Думаю, это бой 50 на 50. Я думаю, Танк может выиграть этот бой и нокаутировать его" – сказал Брэдли.