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Экс-чемпион мира дал прогноз на бой Ломаченко-Дэвис
Интересное мнение
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-чемпион в двух весовых категориях Тимоти Брэдли дал прогноз на поединок между украинским чемпионом мира в легком весе по версии IBF Василием Ломаченко (18-3; 12 КО) и чемпионом по версии WBA Джервонтой Дэвисом (30-0; 28 КО).
"Не кажется ли вам, что Лома уже давно наблюдает за Танком? Он же давно хотел сразиться с ним. Станет ли возраст фактором? Возможно. Может ли Лома быть истощен боями? Да, все-таки имеет 400 поединков в любителях. Но я думаю, он умный и может произвести фурор в бою. Не думаю, что о досрочной победе Танка можно говорить как о чем-то неизбежном.
Я думаю, что Танку будет непросто. Ему придется поймать и потрясти Лому, чтобы закрепить победу. Думаю, это бой 50 на 50. Я думаю, Танк может выиграть этот бой и нокаутировать его" – сказал Брэдли.
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